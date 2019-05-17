Макрогузова и Холомина проиграли на старте турнира категории «4 звезды»

В Итапеме (Бразилия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». На старте группового этапа россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли представительницам США Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит со счётом 0:2 (21:23, 11:21).

Сегодня, 17 мая, россиянки поспорят за выход в плей-офф с бразильянками Жози и Жулианой.

Турнир завершится 19 мая.

Сегодня завершится групповой раунд этапа Мирового тура категории «2 звезды» в Айдыне (Турция). Участие в соревнованиях принимают российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина, Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Екатерина Сырцева/Александра Моисеева. В мужском турнире россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин не смогли пройти квалификацию.