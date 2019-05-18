Хтей считает, что через пару лет «Белогорье» может повторить успех «Кузбасса»

Молодому составу «Белогорья» через пару лет может быть по силам повторить успех кемеровского «Кузбасса», который в сезоне-2018/19 стал чемпионом России, нарушив многолетнюю гегемонию казанского «Зенита», заявил спортивный директор команды Тарас Хтей.



«Надеюсь, через пару лет мы увидим результат не хуже, чем сейчас добились в Кемерово, где команда молодых ребят стала звездой чемпионата России. Нужно год-два, чтобы ребята набрались опыта, обтёрлись, побились, пережили взлёты и падения, выигрыши и поражения. Это всё закаляет, придаёт сил и уверенности.



На сегодня команда полностью укомплектована. Остальные пришедшие волейболисты — игроки нашего резерва, воспитанники Белгородской области. Им пора проявить себя. К тем молодым, что у нас уже есть в составе — Сиденко, Тетюхин, Сёмышев, добавится ещё четыре человека: пасующий Абрамычев, Кузнецов, Косиненко и Захватенков. Сознательно идём на омоложение, чтобы иметь в дальнейшем хорошую молодую команду. Парни все находятся в молодёжных сборных. В этом году у них чемпионат мира. Надеемся, они там добавят и вернутся к нам к сентябрю возмужавшими.



Перед каждым игроком свои задачи. Задача Павла Тетюхина — прибавить два-три сантиметра в росте. Что касается Антона Сёмышева, то ему обязательно нужно добавить в спортивной злости. Егору Сиденко нужно добиться стабильности в атаке, высоты съёма. И так по каждому, можно долго перечислять. На них делается ставка. Просьба болельщикам поддержать молодую команду в момент становления», — приводит слова Хтея «Бел.ру».

Главным тренером «Белогорья» станет российский специалист из системы клуба