Пясковский: не ожидал, что «Югра-Самотлор» всухую выиграет серию

Главный тренер «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал третью победу над оренбургским «Нефтяником» со счётом 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:20), которая позволила нижневартовской команде сохранить прописку в волейбольной Суперлиге на сезон-2019/20.

«Не ожидали, что удастся выиграть серию всухую. Готовились, что будет тяжело. Домашние игры в Нижневартовске показали, что Оренбург настроен на борьбу.

В первой партии нам немного повезло. Если бы первую партию забрал Оренбург, то при своих болельщиках было бы трудно в следующих сетах. Настраивались на две игры, но рады, что получилось решить все вопросы за один матч", — цитирует Пясковского официальный сайт «Югры-Самотлор».

«Югра-Самотлор» заняла 13-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, оренбургский «Нефтяник» стал вторым в Высшей лиге «А».