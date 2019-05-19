Пясковский: не ожидал, что «Югра-Самотлор» всухую выиграет серию

Главный тренер «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал третью победу над оренбургским «Нефтяником» со счётом 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:20), которая позволила нижневартовской команде сохранить прописку в волейбольной Суперлиге на сезон-2019/20.
«Не ожидали, что удастся выиграть серию всухую. Готовились, что будет тяжело. Домашние игры в Нижневартовске показали, что Оренбург настроен на борьбу.
В первой партии нам немного повезло. Если бы первую партию забрал Оренбург, то при своих болельщиках было бы трудно в следующих сетах. Настраивались на две игры, но рады, что получилось решить все вопросы за один матч", — цитирует Пясковского официальный сайт «Югры-Самотлор».
«Югра-Самотлор» заняла 13-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, оренбургский «Нефтяник» стал вторым в Высшей лиге «А».
- 19 мая 2019
-
13:39
-
13:33
-
10:43
-
10:35
-
09:35
-
09:20
-
09:01
- 18 мая 2019
-
23:07
-
21:48
-
20:54
-
20:24
-
19:47
-
18:35
-
18:09
-
13:49
-
10:21
-
09:58
- 17 мая 2019
-
23:25
-
23:07
-
18:55
-
16:41
-
16:00
-
15:21
-
15:07
-
15:02
-
14:16
-
13:15
-
13:07
-
12:48
-
11:39
-
11:08
-
10:05
-
09:09
- 16 мая 2019
-
17:21
-
16:15