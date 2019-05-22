Тренер — о проигрыше доминиканкам: для 1-й игры уровень волейбола был отличным

Тренер женской сборной России Александр Красильников прокомментировал поражение в матче с командой Доминиканской Республики на старте Лиги наций со счётом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).

«Наша команда составлена из молодых игроков, но для первого матча они показали отличный уровень волейбола. Конечно, я бы хотел победы, но, к сожалению, мы её добиться не смогли», — приводит слова Красильникова официальный сайт Международной федерации волейбола.



Сегодня, 22 мая, россиянки в Бразилии сыграют с командой Китая.

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).