Курило: уровень волейбола в Лиге наций отличается от того, что мы видим в ЧР

Волейболистка сборной России Маргарита Курило прокомментировала поражение в матче с командой Доминиканской Республики на старте Лиги наций со счётом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).

«Это был мой первый матч в сборной России, но я удовлетворена. Уровень волейбола заметно отличается от того, что мы видим в чемпионате России», — приводит слова Курило официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 22 мая, россиянки в Бразилии сыграют с командой Китая.



В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).