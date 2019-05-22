Курило: уровень волейбола в Лиге наций отличается от того, что мы видим в ЧР
Волейболистка сборной России Маргарита Курило прокомментировала поражение в матче с командой Доминиканской Республики на старте Лиги наций со счётом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).
«Это был мой первый матч в сборной России, но я удовлетворена. Уровень волейбола заметно отличается от того, что мы видим в чемпионате России», — приводит слова Курило официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сегодня, 22 мая, россиянки в Бразилии сыграют с командой Китая.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
Тренер — о проигрыше доминиканкам: для 1-й игры уровень волейбола был отличным
- 22 мая 2019
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:00
-
10:32
-
09:15
-
01:25
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24
-
13:54
-
13:04
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:07
-
10:01
-
09:31
-
09:11
-
09:06
- 20 мая 2019
-
16:35
-
16:00
-
15:02
-
14:03
-
13:22
-
13:00
-
12:16
-
11:54
-
11:19
-
11:16
-
10:20
-
10:12
Партнерский контент