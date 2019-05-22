Ривера: у России молодая команда, но она отчаянно боролась

Доигровщица сборной Доминиканской Республики Присилья Ривера прокомментировала победу в матче с командой России на старте Лиги наций со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26).

«Несмотря на то что это был лишь наш первый матч в сезоне, нам удалось победить. Мы всё ещё находимся в поиске своего ритма, поэтому каждое движение даётся с большим трудом, чем обычно. У России молодая команда, но она отчаянно боролась и стремилась победить. Нам нужно было сохранять концентрацию.

Нас прекрасно поддерживали бразильские болельщики, и это помогло. Когда люди покупают билеты на наши матчи, нужно выкладываться на сто процентов", — приводит слова Риверы официальный сайт FIVB.

Сегодня, 22 мая, бразильянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а китаянки встретятся с россиянками.