Ривера: у России молодая команда, но она отчаянно боролась

Доигровщица сборной Доминиканской Республики Присилья Ривера прокомментировала победу в матче с командой России на старте Лиги наций со счётом 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26).
«Несмотря на то что это был лишь наш первый матч в сезоне, нам удалось победить. Мы всё ещё находимся в поиске своего ритма, поэтому каждое движение даётся с большим трудом, чем обычно. У России молодая команда, но она отчаянно боролась и стремилась победить. Нам нужно было сохранять концентрацию.
Нас прекрасно поддерживали бразильские болельщики, и это помогло. Когда люди покупают билеты на наши матчи, нужно выкладываться на сто процентов", — приводит слова Риверы официальный сайт FIVB.
Сегодня, 22 мая, бразильянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а китаянки встретятся с россиянками.
- 22 мая 2019
-
14:00
-
13:12
-
13:06
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:00
-
10:32
-
09:15
-
01:25
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24
-
13:54
-
13:04
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:07
-
10:01
-
09:31
-
09:11
-
09:06
- 20 мая 2019
-
16:35
-
16:00
-
15:02
-
14:03
-
13:22
-
13:00
-
12:16
-
11:54
-
11:19