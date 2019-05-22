«Енисей» подписал контракт с двукратной чемпионкой мира

«Енисей» объявил о подписании контракта с двукратной чемпионкой мира либеро Светланой Крючковой. Она уже выступала за красноярскую команду в сезонах 2017/18 и 2018/19. В феврале 2019 года Светлана перешла в «Ленинградку» (Санкт-Петербург).



В составе сборной России Крючкова стала чемпионкой Европы 2013 года, двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), серебряным и бронзовым призёром Гран-при.

Светлана дважды становилась чемпионой России, четырежды завоёвывала Кубок страны, дважды — Кубок ЕКВ. В её активе победа в Кубке вызова, серебро Лиги чемпионов 2008 года и клубного чемпионата мира 2015 года.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.