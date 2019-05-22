«Енисей» подписал контракт с двукратной чемпионкой мира
«Енисей» объявил о подписании контракта с двукратной чемпионкой мира либеро Светланой Крючковой. Она уже выступала за красноярскую команду в сезонах 2017/18 и 2018/19. В феврале 2019 года Светлана перешла в «Ленинградку» (Санкт-Петербург).
В составе сборной России Крючкова стала чемпионкой Европы 2013 года, двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), серебряным и бронзовым призёром Гран-при.
Светлана дважды становилась чемпионой России, четырежды завоёвывала Кубок страны, дважды — Кубок ЕКВ. В её активе победа в Кубке вызова, серебро Лиги чемпионов 2008 года и клубного чемпионата мира 2015 года.
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.
Крючкова: я ушла из «Енисея» после того, как назначили Маричева. Это личное
- 22 мая 2019
-
14:00
-
13:12
-
13:06
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:00
-
10:32
-
09:15
-
01:25
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24
-
13:54
-
13:04
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:07
-
10:01
-
09:31
-
09:11
-
09:06
- 20 мая 2019
-
16:35
-
16:00
-
15:02
-
14:03
-
13:22
-
13:00
-
12:16
-
11:54
-
11:19
Партнерский контент