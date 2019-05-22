Курило и ещё две доигровщицы покинули «Енисей»

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании с доигровщицами Марией Фроловой, Маргаритой Курило и Марией Самойловой.
Капитан команды Фролова выступала за красноярскую «Юность» («Енисей») в 2011-2013 годах, а затем вернулась в команду в 2015 году. В минувшем сезоне она сыграла в 26 матчах (91 партия) и набрала 243 очка. Она будет выступать за «Ленинградку».
Курило перешла в «Енисей» из «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) перед началом сезона-2018/19. За это время она сыграла в 28 матчах (109 партий) и набрала 386 очков. В составе сборной России Маргарита принимает участие в Лиге наций.
Самойлова перед началом прошлого сезона перешла в «Енисей» из «Ленинградки» (Санкт-Петербург). Она сыграла в 22 матчах (50 партий) и набрала 63 очка. Мария продолжит карьеру в «Сахалине».
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