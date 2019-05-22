Правительство России создало оргкомитет чемпионата мира 2022 года

Правительство России создало организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года. Распоряжение было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Одним из учредителей оргкомитета является Министерство спорта РФ. Накануне стало известно о создании координационного совета чемпионата мира 2022 года.

Выборы страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года прошли в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Россия впервые примет международное первенство по волейболу. На проведение матчей претендуют 10 российских городов.

Чемпионат мира проводится с 1949 года. Действующим чемпионом является команда Польши.