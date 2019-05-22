Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Правительство России создало оргкомитет чемпионата мира 2022 года

Правительство России создало оргкомитет чемпионата мира 2022 года
Волейбол / Сборная России 0

Правительство России создало организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года. Распоряжение было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Одним из учредителей оргкомитета является Министерство спорта РФ. Накануне стало известно о создании координационного совета чемпионата мира 2022 года.

Выборы страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года прошли в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Россия впервые примет международное первенство по волейболу. На проведение матчей претендуют 10 российских городов.

Чемпионат мира проводится с 1949 года. Действующим чемпионом является команда Польши.

В России создадут координационный совет для проведения ЧМ-2022 по волейболу
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент