Женская сборная Бразилии проиграла доминиканкам в Лиге наций

Женская сборная Бразилии на своей площадке проиграла команде Доминиканской Республики во втором туре Лиги наций со счётом 1:3 (22:25, 20:25, 25:22, 26:28). Самым результативным игроком встречи стала бразильянка Габриэла, набравшая 29 очков. В составе команды Доминиканской Республики Бетанья Де Ла Крус отметилась 20 очками.



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Бразилия — Доминиканская Республика — 1:3 (22:25, 20:25, 25:22, 26:28).

Доминиканки одержали вторую победу подряд, для бразильянок это первое поражение в турнире. Сегодня, 23 мая, бразильянки сыграют с россиянками, а китаянки встретятся с доминиканками.



В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).



Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).