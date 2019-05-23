«Любе Чивитанова» определился с игроком, который заменит Соколова
Победитель Лиги чемпионов итальянский клуб «Любе Чивитанова» подписал контракт с диагональным сборной Люксембурга Камилем Рыхлицки, сообщает Volleyball.it. В составе команды он заменит болгарина Цветана Соколова, который продолжит карьеру в казанском «Зените».
Ранее сообщилось, что «Любе Чивитанова» намеревался заменить Соколова итальянцем Иваном Зайцевым из «Модены», но бывший игрок московского «Динамо» затягивал переговоры, и клуб отказался от этого варианта.
Рыхлицки ранее выступал за «Штрассен» (Люксембург), «Нолико» (Бельгия) и «Равенну» (Италия).
В прошедшем сезоне «Любе Чивитанова» выиграл чемпионат Италии, одолев в финальной серии «Перуджу» (3-2). В финале Лиги чемпионов итальянский клуб обыграл казанский «Зенит» (3:1).
«Любе Чивитанова» не будет подписывать контракт с Иваном Зайцевым
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