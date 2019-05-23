Ван Юаньюань: в матче с Россией у нас возникли проблемы на блоке и в защите

Волейболистка сборной Китая Ван Юаньюань прокомментировала поражение в матче второго тура Лиги наций с командой России со счётом 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).
«У нас возникли проблемы на блоке и в защите. У нас были шансы добиться лучшего результата, но мы их не использовали. Завтра наша последняя возможность продемонстрировать игру получше», — приводит слова китаянки официальный сайт Международной федерации волейбола.
В третьем туре китаянки сыграют с командой Доминиканской Республики.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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