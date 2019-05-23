Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Стали известны обладатели наград ВФВ по итогам сезона

Стали известны обладатели наград ВФВ по итогам сезона
Волейбол / Суперлига мужчины 0

В офисе Всероссийской федерации волейбола состоялись совещания руководителей клубов мужской и женской Суперлиги. В ходе обсуждения были заслушаны отчёты директората об итогах чемпионата России, а также определены обладатели наград ВФВ.

За лучшую работу клубного телевидения были отмечены казанские «Зенит» и «Динамо». За лучшую работу в социальных сетях приз получили новоуренгойский «Факел» и калининградский «Локомотив».

В категории «За лучшую работу по развитию детского волейбола» первенствовали нижневартовская «Югра-Самотлор» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Также были названы победители в номинации «Лучший матч». Санкт-петербургский «Зенит» был награждён за встречу с казанскими одноклубниками, которая состоялась 9 марта, а калининградский «Локомотив» — за игру с московским «Динамо» (30 апреля).

Казань взяли, золото забрали. «Кузбасс» отобрал у «Зенита» чемпионский титул
Решающий матч чемпионата России получился шикарным. В нём было место геройству, ошибкам, убойным подачам. Кемерово гуляет.
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент