Стали известны обладатели наград ВФВ по итогам сезона

В офисе Всероссийской федерации волейбола состоялись совещания руководителей клубов мужской и женской Суперлиги. В ходе обсуждения были заслушаны отчёты директората об итогах чемпионата России, а также определены обладатели наград ВФВ.
За лучшую работу клубного телевидения были отмечены казанские «Зенит» и «Динамо». За лучшую работу в социальных сетях приз получили новоуренгойский «Факел» и калининградский «Локомотив».
В категории «За лучшую работу по развитию детского волейбола» первенствовали нижневартовская «Югра-Самотлор» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).
Также были названы победители в номинации «Лучший матч». Санкт-петербургский «Зенит» был награждён за встречу с казанскими одноклубниками, которая состоялась 9 марта, а калининградский «Локомотив» — за игру с московским «Динамо» (30 апреля).
- 23 мая 2019
-
16:07
-
15:52
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:04
-
12:51
-
12:24
-
12:04
-
11:32
-
11:22
-
11:01
-
10:52
-
10:16
-
09:01
-
01:14
- 22 мая 2019
-
19:48
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:00
-
13:12
-
13:06
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:00
-
10:32
-
09:15
-
01:25
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24