Стали известны обладатели наград ВФВ по итогам сезона

В офисе Всероссийской федерации волейбола состоялись совещания руководителей клубов мужской и женской Суперлиги. В ходе обсуждения были заслушаны отчёты директората об итогах чемпионата России, а также определены обладатели наград ВФВ.

За лучшую работу клубного телевидения были отмечены казанские «Зенит» и «Динамо». За лучшую работу в социальных сетях приз получили новоуренгойский «Факел» и калининградский «Локомотив».

В категории «За лучшую работу по развитию детского волейбола» первенствовали нижневартовская «Югра-Самотлор» и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Также были названы победители в номинации «Лучший матч». Санкт-петербургский «Зенит» был награждён за встречу с казанскими одноклубниками, которая состоялась 9 марта, а калининградский «Локомотив» — за игру с московским «Динамо» (30 апреля).