Алекно продолжит работу на посту главного тренера «Зенита» в следующем сезоне

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно продолжит работать с командой и в следующем сезоне.

«Алекно продолжит тренировать команду в следующем сезоне», — сообщил ТАСС директор «Зенита» Олег Брызгалов.

В минувшем сезоне «Зенит» в финальной серии чемпионата России проиграл кемеровскому «Кузбассу». В финале Лиги чемпионов казанский клуб уступил итальянской команде «Любе Чивитанова». После этой неудачи Алекно сравнил «Зенит» с «Мерседесом».

Алекно возглавляет «Зенит» с 2008 года. Под его руководством казанский клуб стал девятикратным чемпионом страны и пятикратным победителем Лиги чемпионов. Специалист трижды возглавлял мужскую сборную России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016), приведя её к победам на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Мировой лиге (2011) и Кубке мира (2011).