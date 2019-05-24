Ана Паула: в матче с Россией мы эффективнее действовали на подаче и блоке

Волейболистка сборной Бразилии Ана Паула Боргу прокомментировала победу в матче со сборной России в Лиге наций со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).
«Мы плохо сыграли в предыдущем матче, но в этом турнире нет времени огорчаться поражению или радоваться победе. Когда заканчивается одна игра, нужно концентрироваться на следующей. Сегодня мы эффективнее действовали на подаче и блоке», — приводит слова бразильянки официальный сайт Международной федерации волейбола.
В турнирной таблице Лиги наций бразильянки занимают пятое место. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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