Бекетов: уровень Высшей лиги упал

Главный тренер подмосковной «Искры» Михаил Бекетов оценил уровень Высшей лиги «А» чемпионата России.

«Отмечу, что, несмотря на то что сегодня Высшая лига „А“ — это сложный во многих отношениях турнир, но по сравнению с тем временем, когда несколько лет назад я сам ещё играл в нём, уровень в целом всё же упал. Пожалуй, довольно прилично, и тенденций для выправления ситуации пока не наблюдается. Причин тут много, и спортивного, и экономического свойства.

Мне кажется, что в последнее время немного сбилась общая система чемпионатов России. Раньше уровень той же Высшей лиги «Б» был достаточно высок, в нём недавние юниоры из Молодёжной лиги проходили «обкатку», получали игровую практику в непростой турнирной борьбе. И были готовы для перехода на новый уровень, плавно вливаясь в клубы «вышки» „А“, где выступали уже состоявшиеся спортсмены, так сказать, с игровым багажом за плечами. Вот почему многим игрокам „Искры“, шагнувшим наверх из молодёжных команд, поначалу было трудновато, понадобилось время на то, чтобы осмотреться, притереться друг к другу. Надеюсь, что горнило Высшей лиги „А“ позволило им увидеть направления своего дальнейшего игрового развития и в следующем сезоне они будут чувствовать себя уже гораздо увереннее», — цитирует Бекетова официальный сайт Волейбольного центра Московской области.

Бекетов — многократный призёр чемпионатов России, обладатель Кубка России 2002 гола, серебряный призёр Лиги чемпионов сезона-2003/04.

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