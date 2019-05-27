Блокирующий Куликов стал игроком «Локомотива»

Новосибирский «Локомотив» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с блокирующим Максимом Куликовым.

Ранее 27-летний волейболист выступал за новосибирский клуб «СДЮСШОР-Локомотив» (2009-2014), пермское «Прикамье» (2014/15), нижневартовскую «Югру-Самотлор» (2015/16), краснодарское «Динамо» (2016/17) и «Енисей» (2017-2019).



В минувшем сезоне Куликов принял участие в 27 матчах и набрал 117 очков. В 2013 году Куликов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

«В общей сложности я провёл в Новосибирске восемь лет. Сначала выступал за сборную команду области на различных региональных соревнованиях, первенствах России. Затем три сезона выступал в Высшей лиге „А“, и год в Высшей лиге „Б“. Очень много хороших воспоминаний осталось от того периода. Например, одно время с нами выступали Константин Сиденко и Туомас Саммельвуо. Они во всём помогали молодым, подсказывали, давали ценные советы. И та база, тот игровой опыт, который я получил, помогли мне в дальнейшем», — сказал Куликов.