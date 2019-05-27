Ащев рассказал, почему футбол в России популярнее волейбола

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Ащев рассказал, почему, по его мнению, волейбол менее популярен в России, чем футбол.
«Потому что, наверное, смотрят его меньше, чем везде. Футбол популярнее, потому что на него ходят и зрителям он кажется зрелищнее. Может, потому что он везде доступен. С волейболом посложнее, сетку не везде можно натянуть. А футбол — вышел во двор и играй спокойно.
Чаще бы волейбол стали показывать по центральным каналам… Да, я замечаю, что его показывают с каждым годом всё больше. В 90-х мне приходилось вставать в 3 часа ночи, чтобы посмотреть волейбольный матч, потому что их только ночью показывали, и то в повторах. Днём вообще ничего нельзя было посмотреть. Тяжело с футболом бороться. У нас 90% людей его больше любят», — сказал Ащев в интервью «Радио&ТВ „Волна“.
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