Грачёва: о 24-летней говорим «молодой игрок». Раньше в этом возрасте заканчивали

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва оценила выступление сборной России на старте Лиги наций. На этапе в Бразилии подопечные Вадима Панкова выиграли один матч из трёх.

«Первый матч был с Доминиканой. Конечно, мы могли у них выигрывать — это было видно и по игре, и по настрою. Наши девчонки не потерялись на старте, практически все, кто был в составе, в таких залах не играли. Но адаптировались. И если бы не глупые, порой даже неигровые ошибки, то результат мог бы быть другим. Дальше — выиграли у Китая. Обыграть Китай в любом составе — это круто! С Бразилией была самая некачественная из трёх игра — видимо, и устали, и после победы над Китаем очень сильно хотели вновь выиграть, забыв, что надо делать на самом деле. Три подряд игры на одном этапе молодым игрокам выдерживать пока сложно. На турецком этапе легче точно не будет.



Не хватает опыта, было мало времени на подготовку — всё же опытные игроки некоторые вещи делают уже на автомате, а молодые не всегда понимают, как друг с другом взаимодействовать. То, что не боялись — факт. У нас собрался хороший коллектив, команда управляемая.

Я не могу давать советы, ведь я не тренер. Я, как и все, болельщик. Игровой совет? Мне повезло — когда я росла, в нашем коллективе были старшие товарищи, глядя на которых можно было смело идти в бой. Они, великие, всегда поддерживали — и когда страшно было, когда ничего не умела. Нынешнее поколение как-то само по себе, им не на кого смотреть и ориентироваться. Наверное, такая жизнь, но у нас игроки подолгу в клубах не задерживаются — сегодня тут, завтра там. Единственное — хочу напомнить молодым игрокам, что играть за сборную — это очень круто! И не важно, по какой причине тебя взяли — из-за отсутствия лидеров или разглядели в тебе перспективу — этот шанс нужно использовать. Возможно, некоторых из тех, кто сейчас в Бразилии, и в сборную-то больше не позовут. Надо сделать всё, чтобы в ней остаться. Котикова поехала на чемпионат мира год назад, кто-то мог подумать, что это будет основной игрок состава? А ведь она явно ехала не играть вместо Гончаровой. Она воспользовалась шансом — на неё делают ставку в клубе и рассчитывают в сборной. Это показательный пример.



Российскому волейболу надо омолаживаться. Сейчас выходит 24-летний игрок — мы говорим: «Молодая волейболистка». Раньше в этом возрасте уже заканчивали… Хорошо, что сейчас волейбольный век стал дольше. Но это надо подтверждать качеством. Желания в юном возрасте должно быть больше, чем у всех остальных вместе взятых", — цитирует Грачёву официальный сайт «Ленинградки».

Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Анкаре (Турция). 28 мая россиянки сыграют с Германией, 29-го — с Японией, 30-го — с Турцией.