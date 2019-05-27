Малыгина: я даже не представляю, как живут маленькие люди

Диагональная казанского «Динамо» Дарья Малыгина рассказала, создаёт ли ей трудности в жизни высокий рост — 199 см.
«Мне кажется, нет. Просто я даже не представляю, как живут маленькие люди. Я уже привыкла, что меня везде видно, стараюсь одеваться, чтобы быть ещё более заметной. Мне комфортно, нравится, и я не представляю, как бы жила, чем бы занималась с небольшим ростом. Маленькие люди – это, например, Екатерина Уланова. Она такая малышка, прямо миниатюрная. Она выделяется в волейболе: яркая, красивая, и поэтому её видно. Но будь она мне незнакомым человеком, в обычной жизни я бы её даже не заметила.
У меня есть каблуки, но я надевала их всего один раз лет шесть назад. Это очень неудобно, я не понимаю, как девушки в них ходят. Для меня удобная обувь – это обувь с плоской подошвой. Можно найти и классические варианты с такой подошвой, но каблуки – не моё. Мои каблуки добавят мне где-то 7 см, но это приносит много дискомфорта. Мне кажется, это слишком сильно травмирует стопу», — цитирует Малыгина «Татар-информ».
Дарья также оценила выступление команды в плей-офф Суперлиги. В серии за бронзу подопечные Ришата Гилязутдинова уступили «Уралочке-НТМК».
«Мы были в хорошей форме. Может быть, нам не хватало эмоций, понимания того, к чему мы идём. Но откровенно говоря, «Уралочка», которая победила нас в серии за бронзу, подошла к матчу в шикарной форме и показали нам, как нужно играть. У нас не было подъёма. Причём я не скажу, что мы бросали играть, хотя так могло показаться со стороны.
Как говорит главный тренер Ришат Гилязутдинов: «Должна быть психология победителей, если её нет, ничего не получится». Психологию эту не получилось вытащить из себя. У нас проходило много разборов соперниц, но что-то мы не сделали, что-то не получилось. Они же очень хорошо сыграли в атаке», — сказала Малыгина.
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