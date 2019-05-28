«Динамо-ЛО» продлило аренду Яковлева

Диагональный Дмитрий Яковлев проведёт в аренде в «Динамо-ЛО» и следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области. Он выступает за эту команду с января 2019 года. В начале года московское «Динамо» отправило игрока в аренду в нижневартовскую «Югру-Самотлор», но спустя несколько дней Яковлев был возвращён в расположение клуба. Сезон он завершил в «Динамо-ЛО».

Яковлев, чей рост составляет 204 см, волейболом начал заниматься в 14 лет в Москве у Галины Бурцевой и попал в систему московского «Динамо». Сезон-2018/19 начинал в составе болгарского клуба «Нефтохимик» на правах аренды.



Дмитрий — победитель Молодёжной лиги 2017 года, лучший нападающий юниорского чемпионата мира U19 2015 года, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира U21 2017 года, бронзовый призёр чемпионата российской Суперлиги (2018).