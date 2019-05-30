Курило: надеюсь, дальше будем начинать играть не с середины матча

Волейболистка сборной России Маргарита Курило прокомментировала поражение в матче с командой Японии на втором этапе Лиги наций в Анкаре (Турция) со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 18:25, 24:26). Для подопечных Вадима Панкова это поражение стало четвёртым в пяти матчах турнира. Японки одержали третью победу.

«Поначалу мы очень переживали. Но затем появились адреналин и эмоции, и мы смогли войти в игру. Надеюсь, в дальнейшем мы будем начинать играть не с середины матча, а с первой же подачи», — приводит слова Курило официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 30 мая, россиянки сыграют с командой Турции, а японки встретятся с немками.

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

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