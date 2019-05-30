Источник: питерский «Зенит» выкупит контракт блокирующего «Факела»
24-летний блокирующий новоуренгойского «Факела» Иван Яковлев продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените», сообщает «Спорт Бизнес Online». У игрока действующий контракт с «Факелом», но «Зенит» намерен его выкупить.
Иван выступает в системе «Факела» с 2012 года, только в сезоне-2014/15 он играл за МГТУ. В минувшем сезоне Яковлев помог новоуренгойской команде завоевать бронзу чемпионата России и клубного чемпионата мира. По количеству блоков (67 в 26 матчах) в регулярном чемпионате Иван уступил только Александру Абросимову (73).
Яковлев вошёл в заявку сборной России на Лигу наций—2019, которая стартует завтра, 31 мая.
Санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место в российской Суперлиге и выступит в Кубке ЕКВ.
Яковлев: «Факелу» отступать было уже некуда
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