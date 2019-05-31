Саммельвуо: сборной России нужно расти как команде

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от розыгрыша Лиги наций. Российские волейболисты являются действующими победителями этих соревнований. На первом этапе россияне сыграют в сербском городе Нови-Сад.

«Мы с нетерпением ждём начала розыгрыша Лиги наций. Нам нужно расти как команде. Мне лично нужно сблизиться с игроками, чтобы они лучше понимали моё видение», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт Международной федерации волейбола.

Расписание матчей сборной России. Нови-Сад (Сербия)

31 мая. 21:00 мск. Россия – Франция.

1 июня. 17:00. Россия – Япония.

2 июня. 20:00. Сербия – Россия.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).