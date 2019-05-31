Красильников: нас побеждают сборные, играющие по конспектам советского волейбола

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову рассказал о привлечении в состав молодых игроков.
«Никто не спорит с тем, что надо выстраивать систему, создавать преемственность поколений. С основной командой всегда должны работать по три-четыре молодые волейболистки, которые смогут с раннего возраста почувствовать уровень игры на мировой арене. При Союзе была многоступенчатая система подготовки, при которой лучшие волейболистки поэтапно поднимались на более высокий уровень, и в итоге в сборной страны выступали самые сильные.
К сожалению, в 90-е годы случился спад и мы отстали. Мы живём старой школой, а надо создавать новую. Причём создавать её надо на основе методик из СССР. Сейчас многие сборные играют по конспектам советского волейбола. Получается, они обыгрывают нас нашими же методами, а мы как Иван, родства не помнящий. Важно, чтобы по всем возрастам была единая система подготовки, тогда девушкам легче будет переходить с уровня на уровень. Сейчас есть проблема, что тренер даёт упражнения, а игроки просто не понимают, что делать. Нельзя сразу пойти в 10-й класс, нужно сперва пройти хотя бы начальную школу», — сказал Красильников.
В турнирной таблице Лиги наций сборная России после двух этапов занимает 14-е место.
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