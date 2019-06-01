Московское «Динамо» подписало контракт со связующим Панковым

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) подписал контракт с Павлом Панковым. Связующий, который является воспитанником бело-голубых, последние два сезона выступал за санкт-петербургский «Зенит».
«В профессиональной карьере Павел успел поиграть в других клубах Суперлиги, в частности в сургутском «Газпроме-Югра», кемеровском «Кузбассе» и питерском «Зените». После трёх сезонов Павел возвращается в столичное «Динамо». Отметим, что тренерский штаб команды возлагает большие надежды на Павла как на одного из системообразующих игроков.
Отдельно хотим поздравить Павла с важным событием в жизни: буквально несколько дней назад Павел и его супруга Алина стали родителями замечательной дочки, которую назвали Майей», — говорится на официальном сайте волейбольного клуба «Динамо».
В сезоне-2018/19 «Динамо» на предварительной стадии заняло седьмое место. В четвертьфинале команда уступила кемеровскому «Кузбассу» — 0-2. В турнире за 5-8-е место Суперлиги москвичи уступили новосибирскому «Локомотиву» — 0-2.
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