Московское «Динамо» подписало контракт со связующим Панковым

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) подписал контракт с Павлом Панковым. Связующий, который является воспитанником бело-голубых, последние два сезона выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«В профессиональной карьере Павел успел поиграть в других клубах Суперлиги, в частности в сургутском «Газпроме-Югра», кемеровском «Кузбассе» и питерском «Зените». После трёх сезонов Павел возвращается в столичное «Динамо». Отметим, что тренерский штаб команды возлагает большие надежды на Павла как на одного из системообразующих игроков.

Отдельно хотим поздравить Павла с важным событием в жизни: буквально несколько дней назад Павел и его супруга Алина стали родителями замечательной дочки, которую назвали Майей», — говорится на официальном сайте волейбольного клуба «Динамо».

В сезоне-2018/19 «Динамо» на предварительной стадии заняло седьмое место. В четвертьфинале команда уступила кемеровскому «Кузбассу» — 0-2. В турнире за 5-8-е место Суперлиги москвичи уступили новосибирскому «Локомотиву» — 0-2.