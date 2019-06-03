Саммельвуо: благодарю ребят за то, что проявили характер

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в матче с командой Сербии в Лиге наций со счётом 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10).

«Благодарю ребят прежде всего за то, что проявили характер, сражались в те моменты, когда заметно отставали по счёту. Никто не опускал руки, все продолжали биться.

Я был немногословен в тайм-аутах? Знаете, иногда в этих паузах не нужно ничего говорить. Нужно просто встряхнуть ребят и обратить внимание на пару-тройку ключевых моментов.

Надо добраться до России и внимательнее посмотреть на функциональное состояние тех ребят, кто выступал в Нови-Саде и тех, кто продолжал подготовку на базе в Новогорске», — цитирует Саммельвуо «Российская газета».

Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Уфе. 7 июня подопечные Саммельвуо сыграют с португальцами, 8-го — с американцами, 9-го — с итальянцами.