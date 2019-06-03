«Уралочка-НТМК» подписала контракт с Сафоновой

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с доигровщицей Валерией Сафоновой. Ранее она уже выступала за команду Николая Карполя.
Валерия также защищала цвета «Сахалина» и калининградского «Локомотива». Сафонова – многократный призёр чемпионата России.
«Сейчас у меня травмировано плечо. Игрового времени в «Локомотиве» из-за этого было не очень много. Мой родной клуб – «Уралочка» пошёл мне навстречу, и поэтому я смогла вернуться в Екатеринбург. Получился такой камбек.
Опыт матчей в клубе был очень хороший. Раньше я играла в одном амплуа, но Николай Васильевич доказал свою чудесную компетенцию в тренерском плане и раскрыл во мне потенциал универсальной волейболистки. После этого я смогла играть на любой позиции. Сейчас уже определилась с амплуа – теперь я доигровщица.
Естественно, что каждая команда ставит самые высокие цели. «Уралочку» обычно в начале сезона списывают со счетов, но в итоге команда всегда попадает в топ, занимая одно из трёх первых мест. Как это делает Николай Васильевич? Никто не понимает! Для меня главная цель – восстановиться, войти в нужную кондицию и помочь команде выиграть золотые медали. Очень надеюсь, что к началу сезона я буду в строю", — сказала волейболистка.
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