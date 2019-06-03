Доигровщик уфимского «Урала» Андрей Титич пополнил состав «Новы». Об этом сообщается на странице новокуйбышевского клуба в «Инстаграме».
В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром «Урала» в Суперлиге, набрав 275 очков в 31 матче.
Ранее в Суперлиге Титич выступал за «Ярославич» (2008-2011), новоуренгойский «Факел» (2011-2014), «Нефтяник» из Оренбурга (2014/15), «Нижний Новгород» (2015/16) и нижневартовскую «Югру-Самотлор» (2016/17).
На предварительном этапе Суперлиги подопечные Александра Горбаткова заняли 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стали 10-ми. Уфимская команда заняла восьмое место в чемпионате России.
Ранее стало известно, что состав новокуйбышевской команды пополнил диагональный кемеровского «Кузбасса» Виталий Васильев.
- 3 июня 2019
-
13:12
-
12:40
-
12:04
-
11:14
-
11:03
-
10:16
-
09:54
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
00:15
- 2 июня 2019
-
22:39
-
19:32
-
19:24
-
16:52
-
12:07
-
09:14
- 1 июня 2019
-
22:26
-
19:41
-
19:24
-
16:26
-
14:58
-
11:11
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32
-
21:20
-
20:25
-
17:37
-
16:19
-
15:07
-
14:22
-
14:11
-
13:15
-
13:02
-
12:47