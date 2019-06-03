Доигровщик уфимского «Урала» Андрей Титич пополнил состав «Новы». Об этом сообщается на странице новокуйбышевского клуба в «Инстаграме».

В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром «Урала» в Суперлиге, набрав 275 очков в 31 матче.



Ранее в Суперлиге Титич выступал за «Ярославич» (2008-2011), новоуренгойский «Факел» (2011-2014), «Нефтяник» из Оренбурга (2014/15), «Нижний Новгород» (2015/16) и нижневартовскую «Югру-Самотлор» (2016/17).



На предварительном этапе Суперлиги подопечные Александра Горбаткова заняли 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стали 10-ми. Уфимская команда заняла восьмое место в чемпионате России.

Ранее стало известно, что состав новокуйбышевской команды пополнил диагональный кемеровского «Кузбасса» Виталий Васильев.