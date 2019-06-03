Волейболистка сборной Украины перешла в «Уралочку-НТМК»

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с волейболисткой сборной Украины Богданой Анисовой, ранее выступавшей за белорусскую «Минчанку».
«Мне позвонили и сказали, что Карполь рассматривает мою кандидатуру в команду, обозначали задачи и условия, дали время подумать. Через некоторое время мы встретились с Николаем Васильевичем, пообщались и буквально сразу подписали контракт. Я долго не раздумывала, упустить такой шанс было бы глупо.
Я думаю все, кто следит за волейболом, знают, что «Уралочка» – это клуб с очень большой историей и титулами. О клубе я узнала ещё в детстве. С тех пор «Уралочка» всегда на слуху. Девчонок всех лично не знаю, кроме Веры Саликовой, с которой мы играли в «Минчанке» в прошлом сезоне. Так получается что вместе будем выступать за екатеринбургский клуб. Этому я очень рада.
Николай Васильевич — действительно легендарный человек и тренер. Жду тяжёлой работы, в первою очередь над собой. Уверена, что Николай Васильевич даст мне многое, чтобы улучшить свои профессиональные качества в волейболе, а возможно, и в жизни. Думаю, что у него есть чему поучиться», — сказала Анисова.
«Уралочка-НТМК» в прошедшем сезоне завоевала бронзу Суперлиги.
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