«Минчанка» может отказаться от участия в Лиге чемпионов

Председатель волейбольного клуба «Минск» Александр Мишин оценил выступление «Минчанки» сезоне. По итогам плей-аут команд из столицы Беларуси заняла 10-е место в российское Суперлиге.

«Начинали очень оптимистично. Однако в упорной борьбе на тай-брейке проиграли действующему чемпиону России московскому «Динамо» 2:3. Потом соперники обнаружили наши слабые и сильные стороны. Если касаться результата, то задачу на сезон не выполнили — в плей-офф не вышли. Не хватило победы в домашнем матче против «Сахалина», когда выигрывали 2:0 и уступили 2:3. После регулярного чемпионата участвовали в турнире за 9-12-е место. Было видно: у девчонок опустились руки, настроение не то. Рассчитывали на попадание в восьмёрку сильнейших. Положительный момент — опыт. Это поможет девушкам, которые выступят в составе сборной Беларуси, во время финальной части чемпионата Европы по волейболу. Екатерина Сокольчик стала лидером наших атак, добавили и остальные. И зрители пошли на волейбол — частенько на домашних играх Дворец спорта «Уручье» собирал внушительную аудиторию.

Продолжит ли «Минчанка» играть в Суперлиге? И в следующем, и через год, и через два. Надеюсь, городские власти не отвернутся от нас и будут финансировать проект. Ведь растут девушки не только из основной команды, но и из молодёжной, которая выступила в российском первенстве. В первых матчах им доставалось, но потом дружина нашла свою игру, пришли победы. Диана Карницкая вошла в десятку самых результативных игроков лиги.

Насчёт Лиги чемпионов пока не определились. Играть с соперниками, которые сильнее в разы, престижно и интересно. Но когда следует поражение за поражением 0:3, это угнетает боевой дух. Возможно, заявимся в Кубок ЕКВ. Там соперники нашего уровня, чуть сильнее. Ведём комплектование «Минчанки». Ушли Анна Гришкевич, Богдана Анисова, Вера Саликова. Пока неизвестно, сможет ли помочь команде после тяжелейшей травмы Ольга Пальчевская. Возвратилась из Курска Анастасия Кононович, после отпуска по уходу за ребёнком вернулась Надежда Владыко. Близки к подписанию контракта с россиянками Ольгой Богдановой и Натальей Думчевой", — цитирует Мишина «Минск-Новости».