Панков: Парубец присоединилась к сборной, Воронкова в Бельгии не сыграет

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков оценил ситуацию в команде перед стартом третьего этапа Лиги наций.



«Мы дали дать отдохнуть основным игрокам после напряженного сезона. Поэтому не поехали на первые этапы Ксения Парубец, Ирина Воронкова, Наталия Гончарова, Ирина Фетисова, Евгения Старцева. Кто-то из них залечивает травмы, кто-то отдыхал. Парубец уже присоединилась к команде. Воронкова только прилетела из Италии, проходила курс реабилитации, у неё больное колено. В Кортрейке Ирина играть не будет, пока она тренируется в щадящем режиме.



Гончарова по ходу сезона получила травму кисти. Сейчас восстанавливается, в Лиге наций мы её задействовать не будем. У Кошелевой сломан мизинец. Она тоже пропустит Лигу наций. Ждём их к олимпийскому отборочному турниру, он пройдёт в Калининграде в начале августа.



В Бразилии девчонки хорошо сыграли, в Турции картина была иная. Видимо, сказался многочасовой перелёт, добирались с пересадками 40 часов. На следующий день вышли на площадку и отдали несложный матч сборной Германии. Правда, с Японией выглядели уже лучше. Но у нас была всего неделя подготовки, физически девчонки еще не готовы», — цитирует Панкова «Советский спорт».

Панков также рассказал, почему не был с командой на стартовых этапа Лиги наций.

«Я работал в Новогорске с несколькими основными – Орловой, Галкиной, Парубец, плюс привлёк молодых перспективных игроков», — сказал тренер.

Сегодня, 4 июня, россиянки в Кортрейке сыграют с Бельгией, 5-го — с Сербией, 6-го — с Польшей.