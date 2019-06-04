Московское «Динамо» рассталось с Безруковым

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании со связующим Валентином Безруковым. Он начал профессиональную карьеру в столичном клубе, выступая за «Динамо-2», а следующие три сезона провёл в основной команде. В составе московского клуба Безруков стал серебряным призёром чемпионата России 2012 года, а также обладателем Кубка ЕКВ-2012.
Перейдя в новоуренгойский «Факел», Валентин стал обладателем Кубка вызова — 2017. Он вернулся в «Динамо» в июне 2018 года.
«Мы благодарим Валентина за серьёзную работу, проделанную в команде в минувшем сезоне и желаем дальнейшего успешного выступления и новых побед как в российских турнирах, так и на международной арене», — говорится в сообщении.
Ранее «Динамо» рассталось с диагональным Павлом Кругловым.
- 4 июня 2019
-
10:07
-
10:04
-
09:31
-
09:24
- 3 июня 2019
-
21:16
-
17:20
-
16:18
-
15:07
-
14:18
-
13:58
-
13:12
-
12:40
-
12:04
-
11:14
-
11:03
-
10:16
-
09:54
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
00:15
- 2 июня 2019
-
22:39
-
19:32
-
19:24
-
16:52
-
12:07
-
09:14
- 1 июня 2019
-
22:26
-
19:41
-
19:24
-
16:26
-
14:58
-
11:11
-
01:08
- 31 мая 2019
-
23:32