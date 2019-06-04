Московское «Динамо» рассталось с Безруковым

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании со связующим Валентином Безруковым. Он начал профессиональную карьеру в столичном клубе, выступая за «Динамо-2», а следующие три сезона провёл в основной команде. В составе московского клуба Безруков стал серебряным призёром чемпионата России 2012 года, а также обладателем Кубка ЕКВ-2012.

Перейдя в новоуренгойский «Факел», Валентин стал обладателем Кубка вызова — 2017. Он вернулся в «Динамо» в июне 2018 года.

«Мы благодарим Валентина за серьёзную работу, проделанную в команде в минувшем сезоне и желаем дальнейшего успешного выступления и новых побед как в российских турнирах, так и на международной арене», — говорится в сообщении.

Ранее «Динамо» рассталось с диагональным Павлом Кругловым.