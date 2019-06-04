Коренчук: я — уроженка Кубани, но за краснодарское «Динамо» никогда не играла

Доигровщица Юлия Коренчук (Бессонная) поделилась впечатлениями от перехода в краснодарское «Динамо». Ранее 30-летняя волейболистка выступала за «Импульс» (Волгодонск), «Хара Морин» (Улан-Удэ), «Северянка» (Череповец), «Енисей» (Красноярск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо-Метар» (Челябинск).
«Я — уроженка Кубани, но так сложилось, что никогда не играла за «Динамо» Краснодар. Сейчас мне представилась такая возможность, и я с радостью согласилась. Выступая за «Динамо» Краснодар в новом сезоне, хочу не только поднять свой уровень мастерства, но и помочь своему новому клубу в достижении поставленных целей», — цитирует Коренчук официальный сайт «Динамо».
Подопечные Константина Ушакова в минувшем розыгрыше российской Суперлиги стали седьмыми.
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