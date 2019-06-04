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Р. Гончарова: признаюсь, очень скучала по Краснодару

Р. Гончарова: признаюсь, очень скучала по Краснодару
Волейбол / Суперлига женщины 0

Центральная блокирующая Римма Гончарова прокомментировала возвращение в краснодарское «Динамо». С 2011 по 2014 года она выступала за молодёжную команду клуба, а в 2013-2015 годах играла за основную команду «Динамо». В минувшем сезоне Римма защищала цвета «Протона-Саратов».

«Я рада вернуться в «Динамо» Краснодар. Признаюсь, очень скучала по Краснодару. Родной для меня город: здесь мой дом, здесь начиналась моя волейбольная карьера.

Я уже работала с главным тренером Константином Анатольевичем Ушаковым. Очень уважаю его работу, как специалиста. В новом сезоне я настроена на продуктивную работу в «Динамо» Краснодар!» — приводит слова Гончаровой официальный сайт клуба.

В минувшем розыгрыше Суперлиги «Динамо» заняло седьмое место.

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