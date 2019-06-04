Курило: я мечтала играть в «Локомотиве»

Доигровщица Маргарита Курило прокомментировала переход в калининградский «Локомотив». Ранее она выступала за красноярский «Енисей».

«Откровенно скажу, я хотела играть в «Локо». Можно сказать, мечтала. Причин тому несколько. Во-первых, это команда высокого уровня. Выступать за неё — с одной стороны, большая ответственность. С другой – очень интересно. Я надеюсь, что у меня всё хорошо сложится… Во-вторых, мне нравится сам Калининград. Местный климат. Когда я играла здесь ещё в составе «Енисея», то у меня было такое чувство, что попала в маленькую Европу. В общем, я рада, что перешла в «Локомотив».

Настраивались мы на «Локомотив» очень серьёзно. Да и как иначе, ведь все понимали, что нас ждёт очень сильный соперник. Хотели выиграть, но… Победишь ты или нет — зависит от многих факторов. Начиная с того, с какой ноги встал и как позавтракал. Но в любом случае все матчи «Енисея» с «Локомотивом» прошли в борьбе.

С Катей Орловой лет пять назад мы были в «Омичке». С Лерой Зайцевой – в «Протоне». Больше вроде бы ни с кем не пересекалась… Да, в сборной сейчас ещё вместе с Дашей Рысевой играла. Впрочем, знакома со многими девочками из «Локомотива», ведь мир волейбола достаточно тесен», — цитирует Курило официальный сайт «Локоомтива».

Маргарита также поделилась ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов я уже играла пару лет назад — вместе с «Уралочкой-НТМК». Там совсем другой уровень волейбола. Мне кажется, он выше, чем на этапах Лиги наций. В клубах собраны звёзды со всего мира. Лига чемпионов — потрясающе интересный турнир!» — сказала Курило.