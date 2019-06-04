Бавыкина покинула казанское «Динамо»

Генеральный директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Ришата Гилязутдинова в Суперлиге заняли четвёртое место, а в Лиге чемпионов не смогли выйти в плей-офф.

«Концовка сезона у нас не задалась. И на это есть как объективные, так и субъективные причины. Из объективных – это то, что команды из первой тройки к концу сезона подошли в очень хорошей форме. У них в составе много опытных игроков, причём основная масса из них сейчас просто в расцвете сил. И мы с нашей нестабильной молодёжью, к сожалению, не смогли составить им достойную конкуренцию. Хотя и у нас тоже были проблески великолепной игры: например, когда мы играли в Калининграде. Там мы даже владели инициативой, и не хватило нам лишь совсем чуть-чуть. Но вот эта неспособность добивать соперника, доводить до победы игры, которые изначально складывались для нас благоприятно, преследовала нас весь сезон. Так было и с «Уралочкой», которой мы проиграли 2:3 в Лиге чемпионов, и в матче «регулярки» в Краснодаре… И вот это всё в итоге сказалось в концовке чемпионата.



Но в целом по задачам перед клубом «Динамо-Казань» никто планку не снижает. Мы будем продолжать бороться за победу во всех турнирах, в которых участвуем в следующем году: и в Кубке ЕКВ, и в чемпионате и Кубке России. Поэтому будем надеяться, что нам удастся подобрать нужное нам усиление.

Контракты с клубом продлили Евгения Старцева, Ирина Королёва, Анастасия Самойленко, Марина Марюхнич, Татьяна Кадочкина, Анна Котикова. Из наших молодых либеро Светлана Масалёва уходит на один год в аренду в Нижний Новгород, а с командой в следующем сезоне останется пока работать Татьяна Симанихина.

С Бавыкиной мы решили расстаться по обоюдному согласию. Посреди сезона у Анастасии было несколько хороших игр с сильными соперниками, но в плей-офф мы от неё явно ожидали большего. Так что теперь основная головная боль у нас – это поиск нового доигровщика. Хотя те же Кадочкина с Котиковой с учётом полученного опыта, думаю, сыграют уже стабильнее в следующем сезоне. Это наши игроки, и мы на них рассчитываем и хотим, чтобы они закрепились в нашем клубе не на один год, а на дальнюю перспективу. И, главное, у них есть всё для того, чтобы стать по-настоящему хорошими игроками!" — цитирует Чернышова официальный сайт клуба.