Хабибов: волейбольный центр в Уфе будет построен в ближайшие 3 года

Министр молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов сообщил, что волейбольный центр в Уфе будет построен в ближайшие 3 года. Уфа вошла в список российских городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира 2022 года.



«В Уфе в ближайшие три года построят волейбольный центр. Как вам уже известно, проект объекта вынесен на обсуждение с уфимцами врио главы республики Радием Хабировым. Построить новый волейбольный центр собираемся на территории парка имени Калинина. Также готовы провести волейбольный чемпионат мира в «Уфа-Арене», где у нас второй год подряд проходит российский этап международных соревнований по волейболу Лига наций.



К 2022 году Уфа будет готова принять этот турнир. У нас для проведения этого спортивного праздника уже есть определённая база. На данный момент в Уфе функционируют более 35 объектов гостиничного типа различного уровня комфортабельности и степени вместимости. Общий фонд спальных мест гостиничных комплексов в Уфе составляет более 4000 мест. Путь от мест проживания до спортивных объектов занимает не более 30 минут», — цитирует Хабибова «РИА Новости».