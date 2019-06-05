Гробельна: никто не ожидал, что Бельгия может победить Россию в трёх сетах

Волейболистка сборной Бельгии Кая Гробельна прокомментировала победу в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).



«Никто не ожидал, что мы можем победить Россию в трёх сетах. Это настоящий сюрприз. Но мы с самого начала матча стали оказывать давление на соперниц, поэтому они допускали ошибки. В каждом сете нам удавалось отыгрываться. Думаю, мы можем играть ещё лучше. Позитивный момент в том, что наша игра не зависит от одной волейболистки. Все проделали отличную работу.

Начало домашнего этапа получилось отличным для нас. С нетерпением жду игры с Польшей", — цитирует Гробельну официальный сайт FIVB.

Для россиянок это шестой проигрыш в семи встречах турнира. Бельгийки одержали четвёртую победу.

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