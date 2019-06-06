Источник: Маркин перейдёт в АСК

28-летний доигровщик Александр Маркин продолжит карьеру в нижегородском АСК, который в следующем сезоне сыграет в Суперлиге, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Ранее волейболист провёл 10 сезонов в московском «Динамо» (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.
В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.
Вчера, 5 июня, появилась информация, что состав АСК пополнит 32-летний латвийский связующий Денис Петровс.
АСК, ставший победителем Высшей лиги «А», в Суперлиге заменит «Ярославич» (Ярославль). Чемпионом России в прошедшем сезоне впервые в истории стал «Кузбасс».
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