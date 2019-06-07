Женская сборная России поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 6 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи заключительного тура третьего этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Турции. Команда России, выигравшая один матч из девяти, поднялась на 14-ю позицию.
Лига наций. Женщины. Третий этап. Третий тур
Польша — Россия — 3:2 (25:23, 24:26, 25:27, 25:20, 15:9).
Бельгия — Сербия — 3:0 (25:21, 25:21, 25:14).
Болгария — Доминиканская Республика — 1:3 (20:25, 21:25, 31:29, 20:25).
Таиланд — Турция — 0:3 (16:25, 18:25, 13:25).
Япония — Нидерланды — 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).
Китай — Италия — 3:2 (18:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13).
Германия — Южная Корея — 3:0 (25:15, 25:22, 25:16).
США — Бразилия — 1:3 (19:25, 17:25, 25:22, 20:25).
Турнирная таблица
1. Турция – 8 побед — 1 поражение (24 очка).
2. Италия – 7-2 (22).
3. США – 7-2 (21).
4. Китай – 7-2 (20, сеты — 22:9).
5. Польша – 7-2 (20, сеты — 23:14).
6. Бразилия – 6-3 (19).
7. Япония – 5-4 (15, сеты — 17:14).
8. Сербия – 5-4 (15, сеты — 17:15).
9. Бельгия – 5-4 (14).
10. Доминиканская Республика – 5-4 (13).
11. Таиланд – 3-6 (10).
12. Германия – 3-6 (8).
13. Нидерланды – 2-7 (7).
14. Россия – 1-8 (4).
15. Южная Корея – 1-8 (3).
16. Болгария – 0-9 (1).
Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Перудже (Италия). 11 июня россиянки сыграют с Южной Кореей, 12-го — с Болгарией, 13-го — с Италией.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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