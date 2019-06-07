Женская сборная России поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 6 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи заключительного тура третьего этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Турции. Команда России, выигравшая один матч из девяти, поднялась на 14-ю позицию.



Лига наций. Женщины. Третий этап. Третий тур

Польша — Россия — 3:2 (25:23, 24:26, 25:27, 25:20, 15:9).

Бельгия — Сербия — 3:0 (25:21, 25:21, 25:14).

Болгария — Доминиканская Республика — 1:3 (20:25, 21:25, 31:29, 20:25).

Таиланд — Турция — 0:3 (16:25, 18:25, 13:25).

Япония — Нидерланды — 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).

Китай — Италия — 3:2 (18:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13).

Германия — Южная Корея — 3:0 (25:15, 25:22, 25:16).

США — Бразилия — 1:3 (19:25, 17:25, 25:22, 20:25).



Турнирная таблица

1. Турция – 8 побед — 1 поражение (24 очка).

2. Италия – 7-2 (22).

3. США – 7-2 (21).

4. Китай – 7-2 (20, сеты — 22:9).

5. Польша – 7-2 (20, сеты — 23:14).

6. Бразилия – 6-3 (19).

7. Япония – 5-4 (15, сеты — 17:14).

8. Сербия – 5-4 (15, сеты — 17:15).

9. Бельгия – 5-4 (14).

10. Доминиканская Республика – 5-4 (13).

11. Таиланд – 3-6 (10).

12. Германия – 3-6 (8).

13. Нидерланды – 2-7 (7).

14. Россия – 1-8 (4).

15. Южная Корея – 1-8 (3).

16. Болгария – 0-9 (1).

Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Перудже (Италия). 11 июня россиянки сыграют с Южной Кореей, 12-го — с Болгарией, 13-го — с Италией.

В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).