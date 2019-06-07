Джаннелли: в сборной Италии удивились, что «Зенит» в финале проиграл «Кузбассу»

Капитан сборной Италии Симоне Джаннелли рассказал, следят ли волейболисты национальной команды за российской Суперлигой.

«Конечно, ваши клубы очень сильны, и мы следим за ними. Сильно удивились, когда «Зенит-Казань» в финальной серии потерпел поражение от «Кузбасса», — приводит слова Джаннелли официальный сайт уфимского „Урала“.

Сборная Италии на втором этапе Лиги наций сыграет в Уфе. Соперниками подопечных Джанлоренцо Бленджини будут команды США, Португалии и России.

На стартовом этапе сборная Италии выиграла два матча из трёх и занимает пятое место в турнирной таблице. Россияне идут восьмыми.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).