Джаннелли: в сборной Италии удивились, что «Зенит» в финале проиграл «Кузбассу»
Капитан сборной Италии Симоне Джаннелли рассказал, следят ли волейболисты национальной команды за российской Суперлигой.
«Конечно, ваши клубы очень сильны, и мы следим за ними. Сильно удивились, когда «Зенит-Казань» в финальной серии потерпел поражение от «Кузбасса», — приводит слова Джаннелли официальный сайт уфимского „Урала“.
Сборная Италии на втором этапе Лиги наций сыграет в Уфе. Соперниками подопечных Джанлоренцо Бленджини будут команды США, Португалии и России.
На стартовом этапе сборная Италии выиграла два матча из трёх и занимает пятое место в турнирной таблице. Россияне идут восьмыми.
В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).
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