Финалист Кубка ЕКВ возглавил молодёжную команду калининградского «Локомотива»
Алексей Гатин возглавил молодёжную команду калининградского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. 45-летний уроженец Луганска в ходе своей волейбольной карьеры выступал в чемпионатах Италии, Японии, Греции, Бразилии.
У него есть опыт выступления в Лиге чемпионов, а в составе испанского «Сон-Амара» он дошёл до финала Кубка ЕКВ. В России Алексей выступал за «Ярославич» (Ярославль).
В качестве тренера Гатин работал с детскими и юношескими командами Крыма, а также тренировал женскую команду из Алушты, выступающую в чемпионате Крыма.
Калининградский «Локомотив» в минувшем розыгрыше женской Суперлиги стал серебряным призёром и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Молодёжная команда заняла последнее место в регулярном чемпионате.
Стальная стала игроком «Локомотива»
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