Финалист Кубка ЕКВ возглавил молодёжную команду калининградского «Локомотива»

Алексей Гатин возглавил молодёжную команду калининградского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. 45-летний уроженец Луганска в ходе своей волейбольной карьеры выступал в чемпионатах Италии, Японии, Греции, Бразилии.

У него есть опыт выступления в Лиге чемпионов, а в составе испанского «Сон-Амара» он дошёл до финала Кубка ЕКВ. В России Алексей выступал за «Ярославич» (Ярославль).



В качестве тренера Гатин работал с детскими и юношескими командами Крыма, а также тренировал женскую команду из Алушты, выступающую в чемпионате Крыма.

Калининградский «Локомотив» в минувшем розыгрыше женской Суперлиги стал серебряным призёром и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Молодёжная команда заняла последнее место в регулярном чемпионате.