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Феррейра: Роналду — лучший в мире, но Клюка — тоже очень хороший спортсмен

Феррейра: Роналду — лучший в мире, но Клюка — тоже очень хороший спортсмен
Волейбол / Сборная России 0

Доигровщик сборной Португалии Алешандре Феррейра прокомментировал поражение в матче второй игровой недели Лиги наций со сборной России (0:3).

«Мы допустили слишком много мелких ошибок. Когда ты играешь против таких сильных команд, они наказывают. Мы неплохо играли, неплохо подавали, но несколько глупых мячей всё решили.

Не знаю, сколько людей в Португалии смотрели этот матч, но надеюсь, что много. Быть в Лиге наций для нас в этом сезоне — огромное дело. Люди начинают интересоваться волейболом, открывают его для себя.

Клюка или Роналду? Криштиану — лучший в мире, но Егор Клюка — тоже очень хороший спортсмен и отличный парень», — передаёт слова Феррейры корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

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Подопечные Саммельвуо просто не могли разочаровать большое количество зрителей в Уфе и победили португальцев в трёх сетах.
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