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Земчёнок: благодаря болельщикам, выиграли пару важных мячей у португальцев

Земчёнок: благодаря болельщикам, выиграли пару важных мячей у португальцев
Волейбол / Сборная России 0

Диагональный сборной России Денис Земчёнок прокомментировал победу в первом матче второй игровой недели Лиги наций со сборной Португалии (3:0) в Уфе.

«Мы знали, что мы сегодня играли дома, ждали поддержки. Сначала, когда смотрели матч американцев и итальянцев, зал был неполный. Мы были немножко удивлены, что на нас пришло так много народу, в каждый момент чувствовали их поддержку. Они были так активны! Ведущий заводил, они реагировали на все игровые моменты, поэтому играть сегодня было одно удовольствие.

Соперник, возможно, позволил нам чуть больше расслабиться, особенно в первой партии, на приёме. Ждали от них чуть большего в плане общей игры. Но, наверное, это привело к тому, что пришлось догонять. Но опять же, в концовке, благодаря болельщикам, выиграли пару важных мячей, получили заряд от них, и энергия вернулась», — передаёт слова Земчёнка корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

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Подопечные Саммельвуо просто не могли разочаровать большое количество зрителей в Уфе и победили португальцев в трёх сетах.
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