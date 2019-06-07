Саммельвуо: в зале 5000 человек — это 5000 мнений, как надо играть

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о выборе состава на матчи Лиги наций в Уфе, подробнее остановившись на том, почему во встрече со сборной Португалии (3:0) на позиции диагонального играл Денис Земчёнок, а не Виктор Полетаев.

«В зале 5000 человек — это 5000 мнений о том, как надо играть и каким составом (улыбается). Каждый соперник очень серьёзен, это тренерское решение — сыграть этой шестёркой. Мы решили пойти этим путём.



Атмосфера отличная на арене сегодня. Думаю, завтра будет ещё лучше. Большая поддержка, нам она очень нужна.



Земчёнок хорошо сыграл с Сербией. Вите нужно набраться физических сил после чемпионата. Снова скажу, что это тренерское решение. Кто будет играть завтра, ещё не знаю», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.