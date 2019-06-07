Земчёнок: у сборной России не пик формы, но стараемся, и это заслуга тренера

Диагональный сборной России Денис Земчёнок рассказал, что изменилось в игре команды в Лиге наций по сравнению с первой игровой неделей в Сербии.
«В первую очередь на элементе подача-приём мы освоились, почувствовали уверенность. Когда ты нападаешь с выбитого приёма, на высоких мячах против организованного блока, против таких команд, как Франция и Япония, — это очень тяжело. Как только этот элемент стал у нас получаться, блок заработал и защита заработала, стала гораздо лучше вся общая игра. Задача была — прибавлять от тура к туру, пока справляемся.
Когда мы находимся на площадке, то даже те, кто в запасе, в перерывах подходят, подбадривают. Мы чувствуем ответственность. Да, сейчас у нас не пик формы, но мы стараемся, и я думаю, что это и заслуга тренера», — передаёт слова Земчёнка корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
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