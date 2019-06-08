Состав московского «Динамо» пополнил волейболист сборной США
Московское «Динамо» подписало контракт с доигровщиком национальной сборной США победителем Кубка мира 2015 года и Мировой лиги 2014 года, бронзовым призёром Олимпийских игр Тейлором Сандером, информирует официальный сайт столичного волейбольного клуба.
«Клубная карьера Тейлора началась в команде Кугуары (США), и уже спустя один год он был привлечён к выступлениям за национальную сборную. Игровой путь спортсмена насчитывает шесть клубов, среди которых — итальянские «Верона» и «Любе Чивитанова», «Пекин» (Китай), «Аль Араби» (Катар) и бразильский «Сада Крузейро», — говорится в сообщении.
Главным тренером «Динамо» является Константин Брянский. Московская команда завершила минувший чемпионат России на седьмом месте.
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