Состав московского «Динамо» пополнил волейболист сборной США

Московское «Динамо» подписало контракт с доигровщиком национальной сборной США победителем Кубка мира 2015 года и Мировой лиги 2014 года, бронзовым призёром Олимпийских игр Тейлором Сандером, информирует официальный сайт столичного волейбольного клуба.

«Клубная карьера Тейлора началась в команде Кугуары (США), и уже спустя один год он был привлечён к выступлениям за национальную сборную. Игровой путь спортсмена насчитывает шесть клубов, среди которых — итальянские «Верона» и «Любе Чивитанова», «Пекин» (Китай), «Аль Араби» (Катар) и бразильский «Сада Крузейро», — говорится в сообщении.

Главным тренером «Динамо» является Константин Брянский. Московская команда завершила минувший чемпионат России на седьмом месте.