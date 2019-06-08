Итальянский связующий Джианелли: в Уфе мне всё нравится — классная арена

Связующий сборной Италии Симоне Джианелли после победы своей команды в матче Лиги наций над сборной Португалии со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11) отметил, что рад победе. Он также рассказал о визитах в Россию, впечатлениях от уфимской арены и о том, что знает несколько слов по-русски, которые стесняется произнести.
«Мы сыграли очень хорошо. У Португалии хорошая команда, рад, что мы выиграли. Завтра играем с Россией, у них сильная, очень высокая команда, опытные ребята. Но мы сделаем все, чтобы победить.
В России я раньше был только в Москве, на финале Кубка ЕКВ. В Уфе мне всё нравится — классная арена. Она же хоккейная, да? По-русски пока ничего не могу сказать, но Антонов меня учит (смеется). Правда, не могу сказать, какие именно слова. Нет-нет, не уговаривайте, не скажу (смеется)», — передаёт слова Джианелли корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Вторая игровая неделя Лиги наций проходит в Уфе. 9 июня Италия сыграет со сборной России.
- 8 июня 2019
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:29
-
14:32
-
14:18
-
09:01
- 7 июня 2019
-
21:30
-
21:20
-
20:59
-
20:50
-
20:43
-
18:47
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:48
-
16:10
-
15:04
-
14:12
-
13:10
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
11:12
-
10:11
-
10:06
-
09:21
-
09:05
- 6 июня 2019
-
21:04
-
17:07
-
16:56
-
15:56
-
15:03