Итальянский связующий Джианелли: в Уфе мне всё нравится — классная арена

Связующий сборной Италии Симоне Джианелли после победы своей команды в матче Лиги наций над сборной Португалии со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11) отметил, что рад победе. Он также рассказал о визитах в Россию, впечатлениях от уфимской арены и о том, что знает несколько слов по-русски, которые стесняется произнести.

«Мы сыграли очень хорошо. У Португалии хорошая команда, рад, что мы выиграли. Завтра играем с Россией, у них сильная, очень высокая команда, опытные ребята. Но мы сделаем все, чтобы победить.



В России я раньше был только в Москве, на финале Кубка ЕКВ. В Уфе мне всё нравится — классная арена. Она же хоккейная, да? По-русски пока ничего не могу сказать, но Антонов меня учит (смеется). Правда, не могу сказать, какие именно слова. Нет-нет, не уговаривайте, не скажу (смеется)», — передаёт слова Джианелли корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Вторая игровая неделя Лиги наций проходит в Уфе. 9 июня Италия сыграет со сборной России.

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