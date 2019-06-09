Д. Волков: ЧМ-2022 по волейболу в Уфе? Это будет топ

Доигровщик сборной России по волейболу Дмитрий Волков подвёл итоги домашнего этапа Лиги наций в Уфе, в ходе которого национальная команда одержала три победы со счётом 3:0.
«Тяжело было физически, третья игра за 3 дня. Дома выиграть у всех 3:0 дорогого стоит. На первом этапе наша игра, мягко говоря, была не очень, сейчас что-то начинает получаться. Взаимодействия появляются. Но игра стала намного лучше, надеюсь, намного лучше.
Поеду ли на следующие этапы Лиги наций? Пока не могу сказать, но я не на все поеду.
В Уфе всё супер, всегда б так было на выездах. Спасибо болельщикам, они поддерживали нас, спасибо. Я в России ещё такого не встречал. В Питере что-то похожее, когда играют на большой арене. В Кемерово, но там маленький зал. ЧМ-2022 здесь? Это не просто нормально будет, а топ», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
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